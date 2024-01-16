Температура океана достигла рекордной высоты в 2023 году

Международная группа ученых подсчитала, что за 2023 год мировой океан поглотил на 9-15 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2022 году. Эти рекордные значения связаны с глобальным потеплением, которое оказывает разрушительное воздействие на экосистемы. Исследование опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
Океан всегда был важной частью климатической системы Земли. Он покрывает 70% планеты и поглощает 90% тепла, связанного с глобальным потеплением. Океан влияет на атмосферу: чем теплее воды океана, тем более теплой и влажной становится атмосфера. Океан сдерживает глобальное потепление, поэтому изучение изменений в нем позволяет предсказать будущее планеты.
Две исследовательские группы из Китая и США проанализировали данные о температурах океана и вычислили, сколько тепла он поглотил за 2023 год. По данным группы из Китая, океан поглотил на 15 зеттаджоулей тепла больше, чем в 2022 году, в то время как по подсчетам группы из США это значение составляет 9 зеттаджоулей. Для сравнения, в год на всей планете потребляется всего 0,5 зеттаджоулей энергии, а 15 зеттаджоулей достаточно для подогрева 2,3 миллиардов олимпийских бассейнов. Различия в полученных группами значениях связаны прежде всего с их подходами к обработке данных. При этом их подсчеты в долгосрочной перспективе сходятся: океан постоянно нагревается, начиная с 1950-х годов.
Рекордно высокие температуры океана связаны не только с длительным глобальным потеплением, но и с краткосрочными температурными колебаниями, такими как Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана. Влияние Эль-Ниньо, которое началось в мае 2023 года, повлияло на погоду по всему миру. Так, меняются паттерны выпадения осадков и испарения влаги. Это, в свою очередь, влияет на соленость океана, что имеет последствия для морских экосистем.
Теплые слои воды являются менее плотными, а потому находятся вблизи поверхности океана. Такие слои не способны переносить тепло и углекислый газ вглубь океана. Само явление расслоения воды называется стратификацией. Ученые считают, что воды океана становятся все более стратифицированными. Из-за этого в них растворено меньше кислорода, что критично для морских организмов, а сам океан хуже поглощает углекислый газ и из-за этого хуже сдерживает глобальное потепление. Все это указывает на необходимость борьбы с ним через декарбонизацию экономики и переход на возобновляемые источники энергии.