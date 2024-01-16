SpaceX установила новый рекорд в области “орбитальной безопасности”, выполнив 24410 манёвров уклонения для своих спутников Starlink за полгода. Это число эквивалентно шести манёврам на каждый спутник.

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В период с июня по ноябрь 2023 года спутники Starlink проявили большую активность, уклоняясь от потенциальных столкновений с космическим мусором и другими аппаратами. Это число немного меньше, чем за предыдущие полгода, когда было зафиксировано 25299 манёвров, несмотря на рост числа спутников примерно на 1000.