Опубликованы «живые» фото титанового Samsung Galaxy S24 Ultra

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в китайской социальной сети Weibo новые живые фотографии флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra.

© Ferra.ru

На фото устройство демонстрируется в расцветке Titanium Gray («Титановый серый»). По всей видимости, это товарный образец, так как на заднем фоне видна коробка устройства.

Это намекает на то, что устройства уже доставлены в магазины и ожидают своего официального анонса.

Напомним, что премьера линейки Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года в 21:00 по московскому времени. В нее войдут три модели: базовая Galaxy S24, увеличенная Galaxy S24+ и флагман Galaxy S24 Ultra.

Weibo

Samsung Galaxy S24 будет оснащен 6.2-дюймовым экраном, Samsung Galaxy S24+ — 6.7-дюймовым дисплеем, а Samsung Galaxy S24 Ultra — 6.8-дюймовым.