Apple внезапно снизит цену на iPhone 15 в Китае

Тем временем Apple уже начала вести полноценную борьбу за китайский рынок. Как сообщает издание Bloomberg, компания сделает первые скидки на iPhone 15: в течение китайского Нового года, с 18 по 21 января, местные жители смогут приобрести последние модели «яблочных» гаджетов со скидкой в 500 юаней (около 6200 рублей). Это очень необычная ситуация для Apple, которая ранее снижала цены в праздники лишь на смартфоны прошлых поколений.