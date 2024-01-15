Пользователи Android столкнулись с удалением скачанной игры без их ведома

Google может удалять купленные через Google Play приложения со смартфонов. Как сообщает GHacks, подобная ситуация недавно произошла с игрой Wayward Souls, которая имела свыше 100 тысяч загрузок, 10 тысяч отзывов при рейтинге 4,0.

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Об удалении игры изначально рассказали на Reddit. Около двух месяцев назад Wayward Souls пропала из магазина приложений, а после исчезла и с устройств. Для Google это не первый случай удаления приложений из Play — по подсчетам посетителей сайта, на июнь 2022 года из магазина было удалено 306 игры. На данный момент их количество, вероятно, возросло.

В публикации отмечается, что в некоторых случаях Google удаляет софт, который был признан вредоносным или мог нести угрозу безопасности устройства. Однако в случае с Wayward Souls причина не ясна. Предположительно, разработчики могли нарушить соглашение с компанией или же договор о распространении программного обеспечения.