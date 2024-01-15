Пользователи Android столкнулись с удалением скачанной игры без их ведома
Google может удалять купленные через Google Play приложения со смартфонов. Как сообщает GHacks, подобная ситуация недавно произошла с игрой Wayward Souls, которая имела свыше 100 тысяч загрузок, 10 тысяч отзывов при рейтинге 4,0.
Об удалении игры изначально рассказали на Reddit. Около двух месяцев назад Wayward Souls пропала из магазина приложений, а после исчезла и с устройств. Для Google это не первый случай удаления приложений из Play — по подсчетам посетителей сайта, на июнь 2022 года из магазина было удалено 306 игры. На данный момент их количество, вероятно, возросло.
В публикации отмечается, что в некоторых случаях Google удаляет софт, который был признан вредоносным или мог нести угрозу безопасности устройства. Однако в случае с Wayward Souls причина не ясна. Предположительно, разработчики могли нарушить соглашение с компанией или же договор о распространении программного обеспечения.
При этом деньги за приобретенную игру вернуть не получится. Возврат средств предполагается лишь в случаях, когда приложение приобрел кто-то другой, воспользовавшись аккаунтом пользователя. Кроме того, дополнительная возможность есть у владельцев смартфонов на Android из Евросоюза и Великобритании, однако и для них возмещение возможно лишь в течении 48 часов после оплаты.