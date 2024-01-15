Археологи нашли на востоке Китая более трехста древних захоронений, часть из которых относится к периоду V-III веков до нашей эры. Национальная Служба Новостей

Захоронения были обнаружены в городе Цзинань, расположенном в провинции Шаньдун, передаёт агентство Синьхуа. Говорит Москва

В этом же регионе археологи также обнаружили восемь колодцев, несколько древних печей для обжига, а также 850 других артефактов. Деловая газета "Взгляд"

К основным типам ХНИЗ относятся болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания и сахарный диабет. Префектура САО города Москвы