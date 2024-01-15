Поставки Boeing 737 MAX в Китай задерживаются из-за новых проверок
Американский Boeing задержит поставки новых Boeing 737 MAX в Китай из-за дополнительных проверок, которые проводятся после инцидента с самолетом авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета из Портленда оторвало пассажирскую дверь, сообщили The Wall Street Journal информированные источники. По их словам, авиакомпания China Southern Airlines рассчитывала получить новые Boeing в январе 2024 года.
Самолетов Boeing 737 MAX 9, на котором случился инцидент в Портленде, нет в парке китайских авиаперевозчиков. Но авиационный регулятор Китая поручил авиакомпаниям страны провести предупредительные проверки безопасности своего парка других самолетов Boeing 737 MAX, сообщили WSJ осведомленные источники. Один из них отметил, что до сих пор китайский авиационный регулятор публично хранил молчание по поводу инцидента с самолетом Alaska Airlines.
Возобновление поставок самолетов 737 MAX является решающим шагом для Boeing по возвращению своего бизнеса в Китай, отмечает WSJ. По прогнозам Boeing, на китайский рынок в ближайшие два десятилетия будет приходиться пятая часть мировых поставок самолетов. В 2019 году Китай заморозил закупки новых Boeing 737 MAX 8 в США после двух авиакатастроф в 2018-2019 годах. В результате количество самолетов Airbus (EPA:AIR) в объединенном парке трех крупнейших авиакомпаний Китая превысило количество самолетов Boeing, а европейский конкурент получил заказы на сотни новых самолетов.