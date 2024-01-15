Российские цифровые экосистемы нарастили количество сервисов

Многие российские цифровые экосистемы к концу 2023 года расширили свои сервисы, следует из результатов исследования аналитического агентства Spektr.

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В исследовании отмечается, что за 2022-2023 годы операторы значительно обновили экосистемные сервисы. Лидером по наполнению своей экосистемы стал МТС, показав рост на 43%.

Аналитики агентства заявили, что больше всего компании вкладывались в развитие развлекательных и медиасервисов. Как рассказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова, развлекательные сервисы компании (Kion, «МТС Музыка», «Строки», «Защитник») растут ежегодно в среднем на 30-50% как в денежном эквиваленте, так и по количеству пользователей.

Аналитики агентства также отметили, что МТС и VK стремятся снизить зависимость от иностранных площадок и риски в случае усиления санкций.

Эксперты Spektr подчеркнули, что за 2022-2023 годы МТС добавил самое большое количество сервисов в свою подписку.

«Сейчас все сервисы уже интегрированы в экосистему МТС и значимо влияют на показатели основного бизнеса — телекома», — рассказала Ольга Зиборова.