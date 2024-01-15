В амазонских лесах нашли древние города

Международная группа ученых нашла в амазонских лесах, у подножья Анд, следы древних городов, в которых люди жили около двух тысяч лет назад. Эти города существовали примерно тысячу лет, и их население могло составлять больше 10 тысяч человек. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Амазонские леса довольно густые, и их трудно исследовать как во время пеших экспедиций, так и с помощью специальных сканирующих технологий. Однако за последние годы в этой сфере появились новые инструменты, такие как лидары — лазерные локаторы, позволяющие обнаруживать объекты. С помощью них ученые наконец могут узнать в деталях, что скрывается за лиственным покровом амазонских лесов.

С помощью лидаров международная группа ученых смогла отыскать в амазонских лесах Эквадора, у восточного подножья Анд, следы древних городов. Они существовали в период с 500 г. до н. э. по 300-600 гг. н. э. В этих поселениях ученые нашли больше 6 тысяч земляных курганов, на которых находились жилые и церемониальные здания. Курганы были окружены крупными сельскохозяйственными угодьями, в которых также были водоотводные каналы. Между поселениями также были проложены дороги, ширина крупнейших из которых достигала 10 м, а длина — 10-20 км.

В этих древних городах жил народ упано. По оценкам ученых, население городов составляло как минимум 10 тысяч человек, а на расцвете этой цивилизации могло достигать 15-30 тысяч. При этом ученые отмечают, что общество, населявшее эти города, было довольно сложно устроено. Судя по постройкам и дорогам, в нем уже было разделение труда.