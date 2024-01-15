Нейросети стали чаще создавать фейковые тексты

Уже сейчас искусственный интеллект (ИИ) превосходит способности человека во многих сферах, в том числе в области написания текстов, например, публикаций в СМИ или постов в социальных сетях. В России же в конце 2023 года о существовании систем, которые помогают создавать тексты, знали 58% человек.

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При этом на данный момент регулярно обращаются к таким технологиям 31% россиян в возрасте от 18 до 45 лет. Более того, с мая прошлого года их доля увеличилась более чем на треть, утверждают специалисты "Яндекса".

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Одновременно с этим растет и количество фейковых публикаций. Так, с мая по декабрь 2023 года количество ресурсов, которые выкладывают дезинформирующие статьи, написанные при помощи ИИ, выросло на 1 000%. За указанный период специалистами компании NewsGuard было обнаружено 614 подобных сайтов, в которых человеческой контроль минимален или отсутствует полностью.

К примеру, в прошлом году издание Futurism обвинило американский журнал Sports Illustrated в публикации материалов от имени несуществующих авторов, одним из которых был обозревателей Дрю Ортис. На сайте представили якобы его биографию и даже прикрепили фото, которое, как оказалось, оказалось сгенерировала нейросеть. Также издание подозревали в том, что оно создает контент при помощи ИИ. На это указывали нестандартные выражения: например, в одном материале говорилось, что в волейбол "может быть немного сложно попасть, особенно без настоящего мяча для тренировок".

В связи с такой тенденцией эксперты Всемирного экономического форума впервые признали фейковую информацию, созданную нейросетями, одним из основных рисков, который будет стоять перед мировым сообществом уже в ближайшее время.

"Когда объединяются две вещи - экономические трудности, с которыми сталкиваются многие люди, и рост синтетического контента в сочетании с приближением выборов, когда людям предстоит принимать решения, кто будет их возглавлять, - все это вместе может стать очень мощной смесью", - заявила управляющий директор форума Саадия Захиди.

При этом такая активная позиция отрасли, хотя и важна, однако решить проблему она вряд ли сможет. Более действенным способом является введение ответственности за использование ИИ-инструментов в преступных целях и усиление контроля за каналами передачи информации, написал в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Джинн уже выпущен из бутылки, и справиться с ним будет невозможно без должных мер реагирования на государственном уровне, - считает депутат. - Я уверен, что рано или поздно все страны мира придут к пониманию эффективности именно такой модели".

Проблема усугубляется и тем, что в настоящее время существуют только решения, выявляющие фейковую информацию, однако программ, которые смогли бы точно определить, кто создал текст - человек или робот - нет.

Для оценки "происхождения" текста исследователь в области машинного обучения компании "Криптонит" Георгий Поляков рекомендует следовать нескольким подходам. Во-первых, необходимо делать фактчекинг - проверять опубликованную информацию и ее источники, даже если текст звучит убедительно.

Кроме того, важно обращать внимание на контекст, в частности, наличие конкретных данных, логичность представленных сведений и аргументацию автора.

Еще один признак того, что текст, вероятнее всего, создал ИИ, - это множество стилистических ошибок и несогласованностей.