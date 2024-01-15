На Урале создали мини-бульдозер, управляемый со смартфона

Новый беспилотный гусеничный мини-бульдозер прошел испытания на расчистке снежных завалов в Челябинске. Специалисты отметили, что небольшие габариты вкупе с высокой маневренностью машины позволяют ей легко очищать труднодоступные участки, убирая снег с парковок и придомовых территорий.

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Как пояснили в Минобрнауки РФ, разработка челябинцев совместима с разным типом навесного оборудования и предназначена не только для решения коммунальных задач. Она может использоваться для разминирования: такие погрузчики с минными тралами уже очистили 11,3 гектара территории ДНР. Однако по сравнению с аналогами, новая машина выигрывает в цене на рынке специальной техники.

Погрузчиком можно управлять с помощью традиционного пульта управления, состоящего из двух джойстиков: движение осуществляется левым, а работа с навесным оборудованием - правым. Маневренность достигается работой гидростатической трансмиссии. При отклонении джойстика влево и вправо сокращается подача в соответствующие насосы и происходит замедление вращения гусеницы левого либо правого борта, за счет чего машина и поворачивает. При отклонении джойстика почти до упора, трактор начинает вращаться вокруг своей оси.

Со слов конструкторов технические возможности погрузчика соответствуют лучшим мировым образцам. На нем установлен дизельный двигатель внутреннего сгорания ярославского завода. Грузоподъемность составляет две тонны. После прохождения ресурсных и контрольных испытаний техника запущена в серийное производство.