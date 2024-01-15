Лунный модуль Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Лунный посадочный модуль Peregrine частной американской космической компании Astrobotic после аварии и критической утечки топлива находится на пути к столкновению с Землей. Об этом со ссылкой на заявление компании-разработчика пишет Space.com.

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Ожидалось, что лунный посадочный модуль Peregrine приземлится на Луну 23 февраля. Однако после запуска аппарата у него были выявлены проблемы с двигательной установкой, что привело к потерям критического количества топлива. Таким образом, свою цель — посадку на Луну — он выполнить не смог. Однако часть оборудования на модуле осталась в рабочем состоянии и начала передачу данных на Землю из космоса.

В компании Astrobotic отметили, что ведут борьбу за то, чтобы посадочный модуль проработал как можно дольше, но его дни сочтены из-за траектории полета.

При этом точно оценить как долго модуль останется в космосе сложно из-за продолжающейся утечки топлива.

«Наша последняя оценка показывает, что космический корабль находится на пути к Земле, где он, скорее всего, сгорит в земной атмосфере», — пояснили в пресс-службе.