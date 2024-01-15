Лунный модуль Peregrine сгорит в атмосфере Земли

Создатели частного лунного посадочного модуля Peregrine, который должен был сесть на Луну, но не сможет этого сделать из-за технических неполадок, решили сжечь его в атмосфере Земли. Об это сообщается на сайте компании-разработчика Astrobotic (США).

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Во время полета не смогла достаточно раскрыться и сориентироваться на Солнце батарея, в результате модуль оказался без энергии, началась утечка топлива. Astrobotic Technology удавалось поддерживать ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи с помощью боковых двигателей маневрирования. Двигательная система аппарата не функционировала. Миссия Peregrine оказалась обречена.

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«Работая с NASA, мы получили информацию от специалистов в области наук о космосе, а также от правительства США о наиболее безопасном и ответственном курсе действий по завершению миссии Peregrine. Мы получили рекомендацию — позволить космическому кораблю сгореть при входе в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты Astrobotic прорабатывали разные сценарии после того, как произошел сбой в работе модуля. Они должны были оценить, «как безопаснее завершить миссию, чтобы защитить спутники на околоземной орбите, а также гарантировать, что не останется мусора в окололунном пространстве».

«Хотя мы считаем, что космический корабль может проработать еще несколько недель и потенциально может изменить орбиту, чтобы пролететь мимо Земли, мы должны принять во внимание аномальное состояние двигательной установки и использовать бортовые возможности корабля для ответственного завершения миссии», — отмечают в компании.

Аппарат уже находится на курсе, который приведет его к земной атмосфере. А пока ученые пытаются провести те испытания и тесты, которые возможны даже в таких непредвиденных обстоятельствах. Например, протестировали работу одного из главных двигателей, который не смог выполнить свою миссию из-за утечки топлива, но ресурса хватило для опытного запуска.