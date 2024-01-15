Браузер Microsoft Edge начал сильно загружать процессор при просмотре YouTube

Браузер Microsoft Edge начал загружать процессор пользователей до 90% при просмотре YouTube
Пользователи Microsoft Edge столкнулись с необычной проблемой при использовании браузера для просмотра YouTube.
На форуме Reddit появилось множество сообщений о том, что при просмотре видео на платформе браузер Edge начинает использовать чрезмерно много ресурсов процессора, достигая уровня загрузки до 90%.
Это приводит к значительному снижению производительности и кардинальному ухудшению пользовательского опыта.
Некоторые пользователи также сообщили о появлении всплывающих окон в YouTube, предлагающих переключиться на браузер Google Chrome в случае возникновения проблем с производительностью.
Это вызвало подозрения в том, что Google может намеренно снижает производительность Edge для продвижения собственного браузера Chrome.
В любом случае, ситуация с Microsoft Edge и YouTube подчеркивает продолжающуюся конкуренцию между крупными технологическими компаниями и влияние этой конкуренции на конечных пользователей.