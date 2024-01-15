В России выросли продажи планшетов

По итогам 2023 года продажи планшетов в России увеличились на 32% в штуках и на 30% в деньгах. На первое место по числу проданных устройств вышел Huawei, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

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По данным «М.Видео-Эльдорадо», за год в стране продано 2,5 млн планшетов. По данным МТС, реализовано 2,4 млн устройств на общую сумму 49,8 млрд руб. Представитель компании подчеркивает, что положительная динамика в сегменте наблюдается впервые с 2020 года.

На Huawei пришлось 16% продаж, а Samsung, лидер прошлого года, занял только второе место с 13%. Тройку по итогам года замыкает Xiaomi с долей 11%. В деньгах лидером осталась Apple, заняв 28% рынка, на втором месте — Samsung с 17%, на третьем — Huawei с 15%.

Участники рынка связывают интерес к планшетам с повышением их функциональности, улучшением покупательной способности граждан и подорожанием смежных категорий электроники, например ноутбуков. При этом самый большой прирост у планшетов до 10 тыс. руб., продажи которых выросли на 48%.

По словам экспертов, планшеты с «мощными техническими характеристиками» чаще всего покупали детям для школы в качестве альтернативы ноутбукам. При этом в глобальном масштабе интерес к планшетам постепенно угасает, а рынок этих устройств сокращается из-за растущей конкуренции со стороны смартфонов с большим экраном.