Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер инструмент создания собственных стикеров для пользователей iOS. Об этом сообщает издание The Verge.

Хотя пользователи уже могут создавать свои наборы стикеров, добавляя в мессенджер картинки из галереи, новый инструмент предоставляет гораздо больше возможностей. В частности, он позволяет рисовать поверх пользовательских стикеров, наносить текст и даже добавлять другие изображения к ним.

Чтобы создать стикер, нужно открыть соответствующую панель в WhatsApp, выбрать пункт «Создать стикер», а затем отметить необходимое изображение в галерее. Делле откроется редактор стикеров, где можно использовать описанные выше опции.

Пользователи также могут редактировать любые ранее созданные стикеры. Для этого нужно открыть панель стикеров, найти необходимое там изображение, сделать долгий тап и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт «Редактировать стикер».