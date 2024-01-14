Правда ли, что Xiaomi Redmi 13C и Poco C65 — это один и тот же смартфон

В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live рассказали о двух очень похожих по дизайну смартфонах: Xiaomi Redmi 13C и Poco C65.

© DimaViper Live

И Xiaomi Redmi 13C, и Poco C65 у эксперта были с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. Однако если говорить об оперативной, то у Redmi её 4 ГБ, а у Poco - 6 ГБ. Стоят устройства при этом примерно одинаково.

Естественно, у смартфонов одинаковые комплекты поставки. Они включают чехол, блок питания (на 10 Вт), кабель.

Экраны у обоих устройств имеют IPS-матрицу, частоту обновления 90 Гц, диагональ 6,7 дюйма. Работают телефоны на процессоре MediaTek Helio G85.

DimaViper Live

DimaViper Live

В остальном по характеристикам Xiaomi Redmi 13C и Poco C65 тоже ничем друг от друга не отличаются. С примерами снимков вы можете ознакомиться выше.

Вывод