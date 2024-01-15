Пользовательница TikTok c ником Kumalashstudio стала звездой соцсети после публикации видео, в котором показала, как случайно сломала новый телевизор Samsung, содрав с него функциональный слой экрана, приняв его за защитную пленку. Об этом сообщает издание The Daily Dot (TDD).

Kumalashstudio рассказала, что после распаковки принялась снимать с телевизора транспортировочную и защитную пленки. Когда она снимала ее с экрана, она заподозрила что-то неладное, включила телевизор и обнаружила, что он испорчен. Дело в том, что за защитную пленку девушка приняла поляризационный слой дисплея, без которого телевизор не может работать полноценно.

Клип Kumalashstudio быстро стал вирусным и за сутки набрал 2,6 млн просмотров. В комментариях многие люди отнеслись к ситуации с иронией и сожалением, однако некоторые злобно спрашивали, как девушка умудрилась спутать функциональный слой экрана и защитную пленку.

Позже Kumalashstudio опубликовала еще одно видео, в котором объяснила, что поляризационный слой уже был отклеен с одного края. К тому же поначалу он очень легко отслаивался, что только укрепило ее неправильное предположение о защитной пленке.