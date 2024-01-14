В древнейшем «городе мертвых» Египта нашли уникальную гробницу, высеченную в скале

Ученые из Египта и Японии обнаружили высеченную в скале гробницу в некрополисе Саккара. Это сложное архитектурное сооружение содержит уникальные артефакты и захоронения, оставленные здесь за две тысячи лет до нашей эры, сообщает Arkeonews.

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Нашедшие гробницу ученые назвали ее архитектурным чудом, подчеркивающим мастерство древнеегипетских строителей. По мнению экспертов, гробница была построена между 2649 и 2150 г. до нашей эры. Не менее ценны артефакты, обнаруженные в помещениях: различные амулеты, керамические изделия и остраконы. Последние представляют собой горшечные черепки, которые использовали для письма вместо дорогого папируса, например, для бухгалтерских записей или домашних заданий школьников.

Среди наиболее заметных находок — захоронение человека с цветной маской, а также погребение маленького ребенка. Скорее всего, оба относятся ко второй династии Раннего Царства. Другие артефакты включают саркофаг времен восемнадцатой династии Древнего Египта (1550-1295 гг. до н.э.) и захоронения времен династии Птолеемев, одной из представительниц которой была Клеопатра (первый век до нашей эры).