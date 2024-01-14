ULA кратно нарастит пуски тяжелых ракет

Согласно изданию, после первого и успешного пуска носителя Vulcan, состоявшегося в январе, следующий старт этой ракеты должен произойти в апреле. В случае его успешности в 2024-м может состояться еще четыре пуска Vulcan. Кроме того, в текущем году могут состояться еще один (и последний) запуск ракеты Delta IV Heavy и девять стартов носителя Atlas V.