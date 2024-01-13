Инженеры предложили усеять Луну лазерными отражателями

Инженеры NASA предложили создать на Луне систему уголковых отражателей (ретрорефлекторов) для облегчения будущих посадок космических аппаратов на поверхность спутника. Инициатива получила название Lunar Retroreflector Array (LRA), или «Лунная сеть ретрорефлекторов», сообщает портал Space.com.

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Отражатели представляют собой небольшие куполообразные устройства с восемью стеклянными призмами. Одна такая полусфера весит всего 20 грамм и не требует питания.

Оказавшись на Луне, они будут отражать лучи лазерных высотомеров и оптических радаров на кораблях, что позволит посадочным модулям более точно ориентироваться и выбирать лучшие площадки для спуска.

Первый компонент будущей сети ретрорефлекторов был доставлен на Луну индийским аппаратом «Чандраян-3» в августе прошлого года.

NASA отправило к Луне один элемент LRA на борту частного лунного аппарата Peregrine компании Astrobotic, однако он вряд ли достигнет своей цели из-за аварии при запуске, лишившей модуль большей части необходимого горючего.