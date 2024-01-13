Ученые все чаще говорят о когнитивных нарушениях после COVID-19. Признаки проявляются спустя время, вирус может привести к развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет «МК».

В недавнем исследовании, опубликованном на Research Square, были изучены механизмы возникновения когнитивных нарушений после COVID-19. Ученые использовали биомаркеры сыворотки крови и данные МРТ 351 пациента, сравнив их с показателями трех тысяч здоровых людей. Выяснилось, что ковид влияет на неврологические функции и повреждает мозг.

Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев пояснил, что если заболевшему ковидом было 50 лет, то через год его мозг стал 70-летним.

«Таковы последствия воздействия на мозг COVID-19, выражающегося в иммунном воспалении, проявляющемся биохимическими признаками травмы головного мозга, потерей серого вещества и стойкой когнитивной дисфункцией»,— сказал эксперт.

По его словам, среди симптомов — расстройства памяти, внимания, эмоциональные нарушения и депрессия.

При этом у 60% пациентов симптомы сохраняются спустя месяцы или годы после выздоровления.