Российские ученые подтвердили, что мозг может постареть на 20 лет после коронавируса
Ученые все чаще говорят о когнитивных нарушениях после COVID-19. Признаки проявляются спустя время, вирус может привести к развитию болезни Альцгеймера и Паркинсона, пишет «МК».
В недавнем исследовании, опубликованном на Research Square, были изучены механизмы возникновения когнитивных нарушений после COVID-19. Ученые использовали биомаркеры сыворотки крови и данные МРТ 351 пациента, сравнив их с показателями трех тысяч здоровых людей. Выяснилось, что ковид влияет на неврологические функции и повреждает мозг.
Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев пояснил, что если заболевшему ковидом было 50 лет, то через год его мозг стал 70-летним.
«Таковы последствия воздействия на мозг COVID-19, выражающегося в иммунном воспалении, проявляющемся биохимическими признаками травмы головного мозга, потерей серого вещества и стойкой когнитивной дисфункцией»,— сказал эксперт.
По его словам, среди симптомов — расстройства памяти, внимания, эмоциональные нарушения и депрессия.
При этом у 60% пациентов симптомы сохраняются спустя месяцы или годы после выздоровления.
Нейробиолог и иммунолог Вячеслав Дубинин считает, что даже небольшой воспалительный процесс во время коронавирусной инфекции может отразиться на организме неожиданным образом. По его словам, инфекция существенно повышает риск развития нейровоспаления, что создает предпосылки для болезни Альцгеймера или паркинсонизма.