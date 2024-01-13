На Камчатке зафиксировали аномальный нагрев вулканического озера

- Вулкан Малый Семячик и его кратерное озеро требуют пристального внимания и дополнительного комплексного изучения, которое мы планируем провести в 2024 году. Значительное повышение температуры воды, изменение химического состава говорят об активизации вулканических и гидротермальных процессов в недрах постройки вулкана. Любое триггерное событие может привести к обрушению внешней стенки кратера, и тогда более 20 миллионов литров ультракислого агрессивного раствора попадет в водосборную площадь реки Карымская, одной из нерестовых рек Камчатки, - сказала Елена Калачева.