На Камчатке зафиксировали аномальный нагрев вулканического озера
В полевом сезоне 2024 года ученые Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН изучат причины прогрева кратерного озера вулкана Малый Семячик, сообщила "РГ" замдиректора института по научной работе Елена Калачева.
Озеро в кратере Троицкого на Малом Семячике появилось после извержения 1945-46 годов и содержит ультракислую высокоминерализованную воду, насыщенную серной и соляной кислотами. Необычный состав воды водоема формируется за счет поступления и последующего растворения вулканических газов в водоносном горизонте, располагающемся в вулкане непосредственно под озером.
С конца 1960-х озеро было горячим: температура воды превышала 40°С. С середины 1970-х показатели снижались, и в 1992 году озеро впервые замерзло. В последующие годы режим озера оставался неизменным: летом вода прогревалась до 7-8°С, весной после схода ледяного покрова не превышала 4°С.
В ходе экспедиционных работ в августе 2023-го впервые за последние 30 лет был зарегистрирован прогрев воды в кратерном озере до 26°С.
- Вулкан Малый Семячик и его кратерное озеро требуют пристального внимания и дополнительного комплексного изучения, которое мы планируем провести в 2024 году. Значительное повышение температуры воды, изменение химического состава говорят об активизации вулканических и гидротермальных процессов в недрах постройки вулкана. Любое триггерное событие может привести к обрушению внешней стенки кратера, и тогда более 20 миллионов литров ультракислого агрессивного раствора попадет в водосборную площадь реки Карымская, одной из нерестовых рек Камчатки, - сказала Елена Калачева.