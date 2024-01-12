Модуль Peregrine теряет топливо, но продолжает выполнять задачу

У модуля Peregrine сломалась топливная система, но аппарат выполнил задачу
Производитель лунного модуля Peregrine, космическая компания Astrobotic сообщила, что в ходе полёта частично вышла из строя топливная система аппарата, но поставленную задачу модуль выполняет.
В соцсети Х компания рассказала, что в Peregrine продолжается потеря топлива из-за сбоя топливной системы, но модуль всё равно продолжает двигаться по заданной траектории вокруг Земли. К тому же наземному центру удалось установить связь со всеми инструментами модуля.
«Десять инструментов, которым необходима энергия, заряжены, еще десять единиц груза остаются пассивными. Эти инструменты смогли доказать свою работоспособность в космосе»,— сообщили разработчики Peregrine.
Ferra.ru: главные новости