Модуль Peregrine теряет топливо, но продолжает выполнять задачу

Производитель лунного модуля Peregrine, космическая компания Astrobotic сообщила, что в ходе полёта частично вышла из строя топливная система аппарата, но поставленную задачу модуль выполняет.

В соцсети Х компания рассказала, что в Peregrine продолжается потеря топлива из-за сбоя топливной системы, но модуль всё равно продолжает двигаться по заданной траектории вокруг Земли. К тому же наземному центру удалось установить связь со всеми инструментами модуля.