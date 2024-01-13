С ChatGPT сняли прямой запрет на его использование для «военных целей и ведения боевых действий»

OpenAI, стоящая за разработкой популярных ИИ, включая ChatGPT, недавно изменила свою политику использования технологий.

© Ferra.ru

Компания удалила из неё прямой запрет на использование своих продуктов для «военных и боевых» целей. Это изменение было впервые замечено The Intercept и произошло 10 января.

Новая формулировка политики теперь запрещает использование крупных языковых моделей (LLM) компании для любых действий, которые могут причинить вред, и предупреждает людей о недопустимости использования её сервисов для «разработки или использования оружия».

Однако язык, касающийся «военных и боевых» целей, был удалён.

Это изменение произошло на фоне растущего интереса военных агентств по всему миру к использованию ИИ.