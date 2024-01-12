Новые спутники Starlink начали передавать смс-сообщения

Система космического интернета Starlink американской компании SpaceX начала передачу смс-сообщений благодаря новым спутникам, способным устанавливать прямой канал связи со смартфонами на Земле. Об этом сообщили в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X (ранее — Twitter).

© SpaceX/X

Среди первых коротких посланий из космоса были такие тексты, как «Новый телефон, кто это?», «Никогда не видел такой связи» и «Очень вау».

В SpaceX отметили, что группировка Starlink теперь включает в себя более 5250 функциональных аппаратов. Передача смс-сообщений с орбиты стала возможно после успешного запуска шести новых спутников, который состоялся 2 января 2024 года.

Эти устройства отправляют информацию на наземные смартфоны напрямую, а не через вышки сотовой связи, что дает возможность принимать и отправлять данные в местах, где не действуют мобильные сети.

До недавнего времени прямое подключение обычных телефонов к спутникам было почти невозможным из-за технических ограничений, связанных с большой дистанцией, быстрым движением аппаратов по орбите и слабыми антеннами мобильных устройств. Однако новые кремниевые антенны с фазированными решетками и современные алгоритмы позволили преодолеть этот барьер, уточнили в компании.