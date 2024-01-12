ИИ опроверг идею уникальности отпечатков пальцев

Исследование Колумбийского университета, в котором задействовали искусственный интеллект (ИИ), опровергло представление, что каждый отпечаток пальца уникален, даже если речь идет о руке одного человека. Как рассказали на сайте университета, ИИ удалось найти сходства между отпечатками разных пальцев одних и тех же людей.

© Unsplash

Команда исследователей обучила ИИ-инструмент, который проверил 60 тысяч отпечатков, чтобы определить, какие из них принадлежат одному и тому же человеку. Ученые утверждают, что ИИ удается соотносить отпечатки разных пальцев одного и того же человека с точностью в 75-90 процентов.

Видео дня

Исследователи заявили, что инструмент анализировал отпечатки не так, как это делают традиционно: он концентрировался на направлении выступов в центре пальца, образованных узором папиллярных линий, а не на том, как отдельные выступы заканчиваются и разветвляются. При этом руководитель исследования, профессор Ход Липсон признал, что ученые «не знают наверняка», как именно ИИ проводит свои исследования.

Все отпечатки пальцев, использованные при разработке модели, были полными и хорошего качества, тогда как в реальном мире чаще встречаются частичные или плохо различимые отпечатки.

Результаты исследования не удивили экспертов-криминалистов. Грэм Уильямс, профессор судебно-медицинской экспертизы из Англии, заявил, что идея уникальности отпечатка пальца никогда не была «истиной в последней инстанции».

«На самом деле мы не знаем, уникальны ли отпечатки пальцев. Все, что мы можем сказать, что у двух разных людей пока не встречались одинаковые отпечатки пальцев», - подчеркнул Уильямс.

Результаты исследования способны оказать влияние на судебно-медицинскую экспертизу: ИИ мог бы связать отпечатки двух разных пальцев одного и того же человека, оставленные на двух разных местах преступления.

Ученые подчеркнули, что инструменты искусственного интеллекта необходимо обучать на огромных объемах данных, поэтому для дальнейшего развития этой технологии потребуется гораздо больше отпечатков.