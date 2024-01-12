OpenAI хочет получить лицензии на контент CNN, Fox и Time

Американская компания OpenAI ведёт переговоры с телеканалами CNN и Fox, а также с журналом Time об использовании их контента для обучения чат-бота ChatGPT. Об этом пишет Bloomberg.

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Разработчик хочет использовать как текстовый, так и видео- и графический контент указанных компаний.

OpenAI стремится заключить сделки с многочисленными производителями новостей, видео и другого контента. Цель — использовать их материалы, чтобы сделать чат-бот более точным, актуальным и современным. Эти партнёрства являются ключевыми для будущего OpenAI, поскольку компания балансирует между необходимостью в обновлённых, точных данных для разработки своих ИИ-моделей и общественным вниманием к тому, откуда эти данные берутся.

В OpenAI заявили, что ведут переговоры с торговой ассоциацией News/Media Alliance, представляющей более 2200 СМИ по всему миру. Стартап также вёл переговоры с медиахолдингами Gannett, News Corp. и IAC.