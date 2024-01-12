В США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) начало официальное разбирательство в отношении авиастроительной компании Boeing Co. после происшествия с лайнером Alaska Airlines, у которого оторвалась дверь во время полета. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В рамках проверки FAA выяснит, на самом ли деле компания не смогла обеспечить соответствие готовой продукции по согласованной конструкции, а также безопасность ее эксплуатации по установленным управлением требованиям.

Вечером 5 января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines во время полета вылетел иллюминатор, после чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Портленде в американском штате Орегон.

Из-за разгерметизации эксплуатацию некоторых самолетов в США приостановили. Ограничение распространяется примерно на 171 самолет.