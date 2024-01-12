Представленный в 2020 году iPhone 12 подешевел в России на четверть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

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«Российские интернет-магазины значительно снизили стоимость айфона», — заметили авторы медиа.

Если осенью 2020 года аппарат был доступен минимум за 80 тысяч рублей, то спустя три года его стоимость снизилась до 60 тысяч рублей — таким образом, популярный гаджет подешевел на 25 процентов.

Телефон получил дисплей Super Retina XDR OLED диагональю 6,1 дюйма, процессор Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной и от 64 гигабайт встроенной памяти. Смартфон имеет двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов, NFC, Face ID, стереодинамики.

Смартфон iPhone 15, считающийся преемником iPhone 12, в конце 2023 года также подешевел на российском рынке. Если раньше он стоил 125-170 тысяч рублей, то в декабре девайс был доступен за 82 тысячи рублей.