Honor выпустила складной смартфон Magic V2 RSR в дизайне Porsche

Honor в партнерстве с Porsche представила новый смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design, который является спортивной версией их флагманского складного устройства.

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Новинка имеет характеристики стандартной модели Magic V2, но отличается эксклюзивным дизайном.

Magic V2 RSR Porsche Design оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя. Внешний вид устройства выполнен в иконическом сером цвете Porsche Agate Grey и включает в себя характерную для Porsche «Flyline» — ниспадающую к задней части крышу автомобилей компании. Этот дизайн придает смартфону агрессивный и динамичный вид.

Смартфон весит всего 234 г благодаря раме из магниевого сплава и механизму шарнира из титанового сплава.

Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и двумя экранами: 6.43-дюймовым 1080p 120 Гц LTPO OLED внешним дисплеем и 7.92-дюймовым 2156 x 2344 пиксельным 120 Гц LTPO OLED внутренним дисплеем. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 66 Вт проводную зарядку.

Система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру, 20-мегапиксельную камеру с 2.5-кратным зумом и 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с автофокусом, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру.