Гонконгский стартап представил пианино для собак

Во время выставки CES 2024 гонконгский стартап Zoo Gears представил уникальное музыкальное устройство TheButter, созданное специально для собак. Теперь домашний питомец сможет научиться играть на пианино.

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Этот четырехклавишный инструмент с подсветкой направляет вашего питомца через последовательность огоньков, каждый из которых порождает мелодичные ноты. После выступления можно поощрить четвероногого музыканта лакомством.

Zoo Gears, завоевавшая популярность на Kickstarter в 2023 году, превзошла свою финансовую цель в четыре раза. TheButter теперь доступен для покупки в США и включает приложение для тренировок.