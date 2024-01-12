Студентам в России удалось объединить смартфон и перцовый баллончик

Студентам Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) удалось разработать мобильное устройство для самозащиты, передает «Интерфакс».

© dreamstime.com

Речь идет о перцовом баллончике, который интегрирован в чехол мобильного телефона. Подчеркивается, что емкость встроена в корпус обычного чехла и имеет дозатор с распылителем. Тестирование показало эффективность прототипа. Так, испытания устройства прошли успешно.

В сообщении университета говорится, что емкость баллончика составляет 25 миллилитров. Предусмотрено совершение до 50 нажатий. Дальность распыления составляет 1 метр. Габариты устройства позволяют класть его в небольшую сумку, говорится в публикации.

Специалисты готовятся внедрить поворотный защитный механизм пульверизатора и улучшить эргономичность чехла.