Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России в 2023 году
Маркетплейс Wildberries стал самым скачиваемым приложением в России в 2023 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя международной исследовательской компании data.ai.
В компании уточнили, что в статистике учитывались первые загрузки на устройства за 2023 год без учета обновлений и повторных скачиваний ранее удаленных приложений. По данным data.ai, российский рынок мобильных приложений за прошлый год сохранил свое шестое место в мире и вырос на 1% в общем объеме загрузок из App Store и Google Play — всего россияне скачивали приложения около 5,6 млрд раз.
Wildberries возглавил топ приложений с 29,7 млн загрузок. Второе место занял Telegram — 26 млн загрузок. В 2022 году мессенджер занимал первое место.
Наиболее скачиваемой категорией мобильного софта стали VPN-сервисы — за год их загружали 160 млн раз, рост составил 3 %. В топе оказались Planet VPN, Stolitomson VPN и VPN Master. Мессенджеры скачивали около 71 млн раз, рост составил 15%. Финансовые и музыкальные приложения стали устанавливать реже — 134 млн (-17%) и 68,9 млн (-5%) соответственно.