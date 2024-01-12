Названо самое скачиваемое мобильное приложение в России

Маркетплейс Wildberries стал самым скачиваемым приложением в России в 2023 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя международной исследовательской компании data.ai.

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В компании уточнили, что в статистике учитывались первые загрузки на устройства за 2023 год без учета обновлений и повторных скачиваний ранее удаленных приложений. По данным data.ai, российский рынок мобильных приложений за прошлый год сохранил свое шестое место в мире и вырос на 1% в общем объеме загрузок из App Store и Google Play — всего россияне скачивали приложения около 5,6 млрд раз.

Wildberries возглавил топ приложений с 29,7 млн загрузок. Второе место занял Telegram — 26 млн загрузок. В 2022 году мессенджер занимал первое место.