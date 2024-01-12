Гелиофизик предупредил о нарастании солнечной активности

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что Солнце подходит к очередному пику своего 11-летнего цикла активности, и это повлечёт за собой увеличение числа магнитных бурь. Так, в 2024 году ожидается порядка 50—60 магнитных бурь, из них около 20 сильных.

Учёные ожидали, что пик солнечной активности настанет в 2025 году, однако, проанализировав данные за предыдущий год, скорректировали свои прогнозы, поделился он в интервью Life.ru.

По мнению учёного, текущий момент всё же можно считать достаточно спокойным. К примеру, в 1950-е и 60-е годы солнечные пики были раза в два мощнее нынешних, заверил Богачёв.

Но этот текущий «вековой минимум» заканчивается, и в ближайшие десятилетия есть основания ждать всё более и более сильных солнечных максимумов, отметил гелиофизик.

По текущим данным, в середине января 2024 года магнитных бурь не ожидается, хотя и не исключены внезапные события на Солнце, добавил он.