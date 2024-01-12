В дальнем космосе нашли мегаструктуру в виде кольца

Астрономы обнаружили космическую мегаструктуру в форме кольца. Ее нетипичные пропорции бросают вызов существующим теориям Вселенной.

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Диаметр Большого кольца оценивается в 1,3 млрд световых лет. Это одна из крупнейших структур, известных науке. Оно находится на расстоянии 9 млрд световых лет от Земли. Если бы это кольцо можно было наблюдать в ночном небе, его размер был бы эквивалентен 15 полным лунам.

«Исходя из современных космологических теорий, мы не думали, что структуры такого масштаба возможны», – отметили ученые из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания).

Считалось, что выше определенного пространственного масштаба Вселенная однородна и выглядит одинаково во всех направлениях. Теоретически, при уменьшении масштаба Вселенной должно открываться «обширное безликое пространство». Тем не менее, в последние годы ученые выявили несколько неожиданно крупных структур. Среди них: Большое кольцо и расположенная рядом с ним Гигантская дуга, общая протяженность которых достигает 3,3 млрд световых лет.

Оба объекта находятся вблизи созвездия Волопаса и, возможно, являются частями взаимосвязанной системы.

Большое кольцо выглядит как почти идеальный круг. Но дальнейшие наблюдения показали, что оно имеет форму спирали, похожей на штопор.

Ученые не смогли сказать, какие процессы могли привести к образованию подобной структуры. По одной из версий, это могли быть барионные акустические колебания – тип акустических волн в ранней Вселенной. Они могли сформировать сферические оболочки.

Астрономы намерены продолжать поиск других гигантских структур. Их анализ может привести к дополнению или полному пересмотру общепризнанной космологической теории, сообщает American Astronomical Society.