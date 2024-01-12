Samsung представила новый беспроводной дисплей

Samsung представила новый дисплей — The Link на выставке CES 2024. Эта 32-дюймовая Led-панель, которая избавит от "кабельного беспорядка", благодаря беспроводному соединению с другими дисплеями.

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The Link имеет тонкие рамки и T-образную подставку для устойчивости. Также, дисплей оснащен тремя портами — HDMI, питанием и USB-C. Но главной особенностью является беспроводное подключение. С помощью магнитных штырей The Link присоединяется к другим устройствам, элегантно расширяя ваш рабочий стол без спагетти из кабелей.