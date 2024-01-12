$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

Samsung представил новый беспроводной дисплей «The Link»

Samsung представила новый дисплей — The Link на выставке CES 2024. Эта 32-дюймовая Led-панель, которая избавит от "кабельного беспорядка", благодаря беспроводному соединению с другими дисплеями.

Samsung представила новый беспроводной дисплей
© Samsung

The Link имеет тонкие рамки и T-образную подставку для устойчивости. Также, дисплей оснащен тремя портами — HDMI, питанием и USB-C. Но главной особенностью является беспроводное подключение. С помощью магнитных штырей The Link присоединяется к другим устройствам, элегантно расширяя ваш рабочий стол без спагетти из кабелей.

Хотя детали о частоте обновления и дате выхода пока держатся в тайне, известно, что 4K дисплей от Samsung также, имеет встроенные динамики, чтобы просматривать контент без необходимости подключать наушники.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости