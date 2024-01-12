Техноблогер сравнил в работе смартфоны Samsung S23 FE и Google Pixel 7A

На YouTube-канале DimaViper Live рассказали о характеристиках флагманов от Samsung и Google Pixel и сравнили их в работе.

И Samsung S23 FE, и Google Pixel 7A эксперт взял с объёмом внутренней памяти 128 ГБ. Причём Pixel доступен только в такой комплектации.

В коробке вместе с S23 FE идёт только кабель и скрепка для открытия лотка для сим-карт, а вместе с Pixel 7A вы получаете переходник с Type-C на USB Type-A и кабель для зарядки.

Быстрее из двух смартфонов запустился Pixel. Нужно сказать, что работает он на «чистом» Android.

Экран у Samsung кажется чуть поярче, чем на Pixel. Также у S23 FE частота обновления 120 Гц, а у Pixel 7A — только 90 Гц.

Samsung S23 FE идёт с двумя вариантами процессоров. Один из них — Exynos 2200, который ставился ещё в Galaxy S22. Pixel работает на процессор Tensor G2. Результаты их тестирования в бенчмарках — ниже.

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

DimaViper Live

Что касается камер, то за задней панели их три у Samsung и две у Pixel. Основной модуль S23 FE имеет 50 МП, а у Pixel — 64 МП. Также у Samsung есть телевик в отличие от смартфона компании Google. Наконец, ультраширик на Galaxy S23 Ultra имеет 12 МП, на Pixel — 13 МП. Фронтальные камеры отличаются разрешением 10 МП (Samsung) и 13 МП (Pixel). Примеры фотографий вы можете посмотреть выше.

По звучанию динамики имеют одинаковую громкость на Pixel и разную — на Samsung (нижний громче). При этом у S23 FE звук более объёмный.

Аккумулятор у S23 FE обладает ёмкостью 4500 мАч, у Pixel 7А - 4385 мАч. Максимальная мощность проводной зарядки у первого - 25 Вт, у второго - 18 Вт, беспроводной - 15 и 7,5 Вт соответственно.

Вывод