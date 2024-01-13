Российский космонавт отправится на МКС на корабле Илона Маска

Космонавт Александр Гребенкин отправится на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Россиянина окончательно утвердили в качестве члена экипажа очередной полетной миссии SpaceX, которая состоится в феврале 2024-го.

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Миссию на МКС с участием Гребенкина сначала хотели отправить весной 2024 года на российском корабле. Предполагалось, что экипаж будет целиком состоять из россиян.

В НАСА сообщили, что компанию Гребенкину на борту корабля составят трое астронавтов: командир экипажа Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Точная дата вылета пока не определена.

Гребенкин сменит на МКС своего коллегу Константина Борисова и будет обеспечивать функционирование российского сегмента международной станции. В Роскосмосе сообщали, что Гребенкин в конце декабря на отлично сдал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, успешно устранив условную разгерметизацию. Ожидается, что космонавт пробудет на орбите около полугода — возвращение планируется в сентябре этого года.