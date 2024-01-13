Российский космонавт отправится на МКС на корабле Илона Маска
Космонавт Александр Гребенкин отправится на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Россиянина окончательно утвердили в качестве члена экипажа очередной полетной миссии SpaceX, которая состоится в феврале 2024-го.
Миссию на МКС с участием Гребенкина сначала хотели отправить весной 2024 года на российском корабле. Предполагалось, что экипаж будет целиком состоять из россиян.
В НАСА сообщили, что компанию Гребенкину на борту корабля составят трое астронавтов: командир экипажа Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Точная дата вылета пока не определена.
Гребенкин сменит на МКС своего коллегу Константина Борисова и будет обеспечивать функционирование российского сегмента международной станции. В Роскосмосе сообщали, что Гребенкин в конце декабря на отлично сдал экзамен на тренажере российского сегмента МКС, успешно устранив условную разгерметизацию. Ожидается, что космонавт пробудет на орбите около полугода — возвращение планируется в сентябре этого года.
В июле 2022 года Роскосмос и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022-2024 годах.