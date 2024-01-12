Старым картам памяти нашли новое применение

Журналисты издания SlashGear рассказали, как можно использовать старые карты памяти. Материал опубликован на сайте медиа.

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Специалисты отметили, что почти у каждого пользователя дома хранится большое количество карт памяти — от вышедших из строя телефонов, фотоаппаратов и прочей техники. По словам журналистов, их можно применять с пользой. В первую очередь авторы посоветовали использовать карты для хранения ценных данных — этому способствуют небольшие размеры накопителей, их удобно прятать в тайниках.

Очередной способ применения, который нашли журналисты, позволяет хранить и переносить на картах данные. В материале говорится, что на карту можно дублировать операционную систему и необходимые программы, чтобы использовать их в других компьютерах.

Также авторы отметили, что карты памяти пригодятся для использования в мини-компьютерах, игровых консолях, телевизорах и технике умного дома.