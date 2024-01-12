PNAS: искусственный интеллект не распознает тривиальные грамматические ошибки

Живые участники легко обнаружили грамматические несоответствия, тогда как ИИ дали много неправильных ответов. Фактически, искусственный интеллект определил все приведенные примеры как правильные. По словам авторов исследования, эксперимент показал, что ИИ пока не способны оценивать тексты на соответствие грамматическим нормам даже при условии, что в них загружены эти правила. Тогда как человек распознает тривиальные ошибки в грамматике мгновенно и без усилий. Это говорит о том, что нейросети понимают язык иначе, чем люди.