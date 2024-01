PNAS: искусственный интеллект не распознает тривиальные грамматические ошибки

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Специалисты протестировали три лучших на сегодня языковых модели, включая ChatGPT. Им дали простую задачу: определить, какие предложения построены грамматически правильно, а какие содержат ошибки грамматики. Такое же задание выполнила группа людей.