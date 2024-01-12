Близлежащая к Земле экзопланета может быть богата водой

Канадские ученые из университетов Монреаля и Торонто изучили экзопланету LHS 1140b, расположенную в созвездии Кита в 50 световых годах от Земли. Они пришли к выводу, что этот мир может быть пригоден для жизни и содержать огромное количество жидкой воды. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

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LHS 1140b вращается вокруг небольшой звезды, чьи размер и масса составляют около 20% от показателей нашего Солнца. Сама планета в 1,7 раза больше Земли. Анализ всех наблюдений показал, что небесное тело недостаточно плотное, чтобы быть чисто каменистым. Это указывает либо на обилие воды, либо на наличие плотной атмосферы из водорода и гелия.

По мнению астрономов, тусклая звезда может поддерживать на планете пригодные для жизни условия за счет своей низкой активности.

Долгое время исследователи космоса возлагали большие надежды на систему TRAPPIST-1, где обнаружили три планеты размером с Землю в обитаемой зоне. Однако недавние наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что эти планеты совершенно бесплодны, лишены атмосферы и поверхностных вод. Это может быть вызвано поведением звезды TRAPPIST-1, которая производит множество вспышек.