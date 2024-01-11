Найден близкий родственник тираннозавра рекса

Команда палеонтологов нашла в южной части Северной Америки останки хищного теропода, жившего 71-73 млн лет назад. Динозавр, названный Tyrannosaurus mcraeensis, может быть ближайшим известным родственником легендарного Tyrannosaurus rex.

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Исследование опубликовано в журнале Scientific ReportsОкаменелый кусок черепа тираннозавра ученые нашли в формации Холл-Лейк (Нью-Мексико, США). Размеры черепа сравнимы с останками T. rex, поэтому изначально были приписаны именно ему.Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что череп принадлежит другому виду, хоть и родственному T. rex.

На это намекают некоторые малозаметные различия в форме костей и их соединений. Поэтому череп палеонтологи приписали к новому виду, которые получил имя Tyrannosaurus mcraeensis.T. mcraeensis, вероятно, жил 71-73 млн лет назад, то есть за 5-7 млн лет до T. rex.