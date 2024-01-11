Найден близкий родственник тираннозавра рекса
Команда палеонтологов нашла в южной части Северной Америки останки хищного теропода, жившего 71-73 млн лет назад. Динозавр, названный Tyrannosaurus mcraeensis, может быть ближайшим известным родственником легендарного Tyrannosaurus rex.
Исследование опубликовано в журнале Scientific ReportsОкаменелый кусок черепа тираннозавра ученые нашли в формации Холл-Лейк (Нью-Мексико, США). Размеры черепа сравнимы с останками T. rex, поэтому изначально были приписаны именно ему.Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что череп принадлежит другому виду, хоть и родственному T. rex.
На это намекают некоторые малозаметные различия в форме костей и их соединений. Поэтому череп палеонтологи приписали к новому виду, которые получил имя Tyrannosaurus mcraeensis.T. mcraeensis, вероятно, жил 71-73 млн лет назад, то есть за 5-7 млн лет до T. rex.
Схожесть черепов намекает на то, что новый вид был ближайшим родственником T. rex.Так как T. mcraeensis был найден в Нью-Мексико, палеонтологи предположили, что предки T. rex появились на юге Ларамидии. Это остров-континент, который простирался вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки от Аляски до Мексики. Именно там, вероятно, тираннозавры развили гигантский размер тела. Это было нужно для того, чтобы охотится на крупных травоядных региона — цератопсов, гадрозавров и титанозавров.