Представлены смартфоны Honor Magic 6 и 6 Pro

Компания Honor представила в Китае серию смартфонов под названием Magic 6. В серию вошло два смартфона – Honor Magic 6 и Magic 6 Pro. Обе новинки базируются на фирменной ОС Honor Magic OS 8.0.

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Honor Magic 6 Pro

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Honor Magic 6 Pro оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1280 пикселей (453 ppi), частотой обновления 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, и соотношением сторон 19,69:9.

Максимальная яркость достигает 5000 нит. Поддерживается технология Dolby Vision. Дактилоскопический сканер интегрирован под дисплей.

За производительность гаджета отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 750, 12/16 ГБ оперативной памяти и 156/512/1024 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора достигает 5600 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт, и беспроводная зарядка на 66 Вт, чип Honor E1.

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Основная камера тройная:

главный датчик на 50 Мп, 1/1,3", переменная светосила f/1.4-2.0, OIS;

широкоугольный объектив на 50 Мп, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 122°;

телефото-объектив на 180 Мп, 1/1,49", перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 2,5х, цифровой зум 100х, OIS.

Для селфи используется датчик на 50 Мп и TOF, f/2.0. Также стоит отметить поддержку двух nano SIM-карт, Wi-Fi 802.11,Bluetooth 5.3, GPS, наличие ИК-порта, стерео-динамиков с технологией DTS:X Ultra и защиты от пыли и влаги IP68. Размеры: 162,5×75,8×8,9 мм, вес (стекло) – 229 грамм, вес (кожа) – 225 грамм.

Honor Magic 6

Honor Magic 6получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800×1264 пикселей (453 ppi), частотой обновления 1-120 Гц, ШИМ 4320 Гц, и соотношением сторон – 19,93:9. Максимальная яркость достигает 5000 нит (пик). Поддерживается Dolby Vision.

Аппаратная основа аналогична Pro-версии. Ёмкость аккумулятора составляет 5400 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.

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Основная камера включает в себя три датчика:

главный модуль на 50 Мп, 1/1,3", f/1.9, OIS;

широкоугольный объектив на 50 Мп, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 122°;

телефото-объектив на 32 Мп, f/2.4, оптический зум 2,5х, цифровой зум 50х, OIS.

Разрешение селфи-камеры составляет 50 Мп (f/2.0). Размеры: 161,8×75,4×8,1 мм, вес (стекло) – 206 грамм, вес (кожа) – 199 грамм. Влагозащита не заявлена.

Сроки выхода, цена

Обе новинки уже доступны для предзаказа. В продаже смартфоны появятся 18 января. На выбор предоставляется пять цветовых вариантов: чёрный, белый, зеленый, циан и лиловый.

Цена Magic 6 Pro:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 5699 юаней ($803);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 6199 юаней ($873);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 6999 юаней ($986).

Цена Magic 6: