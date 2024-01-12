В WhatsApp для iOS появится выбор цветов для некоторых частей интерфейса

Разработчики WhatsApp готовят новые функции для iOS-версии мессенджера. В приложении для iPhone появятся акцентные цвета для выделения некоторых деталей интерфейса.

© Ferra.ru

Всего должно быть пять цветов. Исследователи функций WhatsApp отметили, что появился соотвествующий код, который войдёт в стабильную версию iOS-приложения.

По информации, к этим частям интерфейса относятся счётчик сообщений, кольцо вокруг обновлений статуса, цвета выбранных вкладок в нижней части приложения и некоторые кнопки интерфейса. У пользователей появится выбор, так как в последней стабильной версии WhatsApp для iOS эти элементы интерфейса отображаются с синим цветовым акцентом.