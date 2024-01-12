$88.78-0.6197.54-0.33
Войти в почту

В WhatsApp для iOS появится выбор цветов для некоторых частей интерфейса

Разработчики WhatsApp готовят новые функции для iOS-версии мессенджера. В приложении для iPhone появятся акцентные цвета для выделения некоторых деталей интерфейса.

В WhatsApp для iOS появится выбор цветов для некоторых частей интерфейса
© Ferra.ru

Всего должно быть пять цветов. Исследователи функций WhatsApp отметили, что появился соотвествующий код, который войдёт в стабильную версию iOS-приложения.

По информации, к этим частям интерфейса относятся счётчик сообщений, кольцо вокруг обновлений статуса, цвета выбранных вкладок в нижней части приложения и некоторые кнопки интерфейса. У пользователей появится выбор, так как в последней стабильной версии WhatsApp для iOS эти элементы интерфейса отображаются с синим цветовым акцентом.

В WhatsApp появилась возможность форматирования текста сообщений

Можно будет выбирать между зелёным акцентом, существующим синим вариантом, кремово-белым цветом, розовым и фиолетовым.

Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Ferra.ru: главные новости