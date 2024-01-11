Разгадана тайна древних гробниц Тянь-Шаня

Китайские археологи раскрыли научную тайну, сумев определить происхождение гробниц комплекса Цзяньцзяпо, расположенных в восточном районе Тянь-Шаня.

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Как сообщает агентство "Синьхуа", загадочные гробницы находятся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. В рамках нового исследования археологи впервые сумели определить их возраст и культурную принадлежность. Оказалось, что объекты принадлежат высокопоставленным сановникам. Самые древние из них датированы периодом Воюющих царств (475-221 гг. до н. э.), самые поздние - династией Западная Хань (206 г. до н. э. - 24 г. н. э.).

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Комплекс Цзяньцзяпо назван в честь первой гробницы, которая была обнаружена во время национальной переписи культурных реликвий в 2007 году. С 2017 года исследователи из Северо-Западного университета в Сиане проводят полевые работы, в рамках которых открываются все новые усыпальницы. Первые профессиональные раскопки были проведены только в 2022 году в поселке Цяньшань.

Исследование показало, что обнаруженный комплекс гробниц оказался самым крупным и лучше всего сохранившимся в своем роде. Он имел очень четкую планировку, от которой строители не отклонялись на протяжении многих лет, от периода Воюющих царств до династии Западная Хань. Подобной планировки археологи не встречали ни в одном другом древнем мемориальном комплексе Китая.

В 2023 году были проведены вторые раскопки. В ходе работ археологи вскрыли гробницы, содержимое которых их очень удивило. В усыпальницах почти не было керамики, которая обычно встречается в большом количестве в китайских гробницах. Вместо керамики захоронения были заполнены луками и стрелами, что намекает на существовавший в данном регионе в древности культ воина.

"Мужчины, похороненные в гробницах, были ростом около 1,8 метра, очень высокими для того времени. У них имеются общие черты, такие как переломы и признаки их заживления. Это позволяет предположить, что эти люди, возможно, были воинами", - пояснили исследователи.

Также в захоронениях были обнаружены остатки краски происхождением из древнего из государства Чу, которое было расположено довольно далеко от гробниц Тянь-Шаня. Эта находка указывает на связь местных жителей с жителями центральных равнин и подчеркивает роль Тянь-Шаня как одного из ключевых узлов древнего Шелкового пути.

Найденные культурные реликвии указывают на то, что строителями усыпальниц и создателями найденных в них предметов могли быть представители культур юэчжи, цзюши, хунну и других вассальных государств. Например, юэчжи были древним народом, описанным в китайских исторических текстах. Они существовали на территории современной провинции Ганьсу в первом тысячелетии до нашей эры.