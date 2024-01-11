Испанские археологи нашли в Египте римские сокровища

В Египте испанская археологическая миссия при проведении раскопок в провинции Минья обнаружила уникальные скальные гробницы, внутри которых находились не только мумии, но и многочисленные ритуальные ценности.

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Как сообщает Ahram Online, находка была сделана в городе Аль-Бахнасе в Минье. Испанские археологи нашли высеченные прямо в скалах гробницы птолемеевского и римского периодов. То есть их средний возраст составляет около 2000 лет. Внутри гробниц были найдены многочисленные мумии, саркофаги, золотые маски и терракотовые статуи. Специалисты называют это открытие революционным.

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"Открытие проливает больше света на богатую историю данного региона, поскольку команда археологов обнаружила серию высеченных в скалах гробниц. Они относятся как к периоду Птолемеев (305-30 гг. до н. э.), так и к римскому периоду (30 гг. до н. э. - 641 г. н. э.) и демонстрируют нам уникальные методы захоронения и художественные проявления того периода времени", - сказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири.

По его словам, в гробницах было найдено множество исторических сокровищ, однако одной из самых замечательных находок стали упомянутые выше терракотовые статуи. Особое внимание привлекли изображения богини Исиды, которая в греко-римский период отождествлялась с богиней Афродитой.

"Эта находка позволяет предположить, что Аль-Бахнаса все еще таит в себе множество тайн, ожидающих своего раскрытия", - резюмирует Вазири.