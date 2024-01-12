Южная Корея захотела занять 10% рынка космических пусков

Южная Корея захотела стать пятой по величине космической державой в мире, заняв 10 процентов мирового рынка космических пусков к 2045 году. О соответствующих планах рассказали в Министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея, передает ТАСС.

«Посредством значительного расширения инвестиций в аэрокосмическую отрасль со стороны правительства мы ставим цель занять 10 процентов мирового рынка (320 миллиардов долларов). Если эта цель будет достигнута, Республика Корея в 2045 году станет пятой по значению космической державой мира», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что аэрокосмическая отрасль — это «драйвер будущего роста», который будет определять мировой порядок и экономику. Правительство страны надеется, что учреждение Корейского аэрокосмического управления (KASA) приведет к появлению 500 тысяч новых рабочих мест и более двух тысяч компаний.

Ранее в январе стало известно, что Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).