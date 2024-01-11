Наушники Sennheiser Momentum Sport получили пульсометр и термометр

Культовый производитель аудиотехники Sennheiser представил новые беспроводные наушники Momentum Sport, которые обладают рядом биометрических функций. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Momentum Sport предназначены для занятий спортом, поэтому оснащены датчиком сердечного ритма и датчиком температуры тела, которые снабжают пользователя биометрическими данными в режиме реального времени. Информацию о пульсе и температуре можно собирать в приложении «Здоровье» на устройстве Apple. Кроме того, Momentum Sport совместимы с другими платформами вроде Strava, Garmin, Peloton и Polar.

Имеется встроенный акустический канал, предназначенный для минимизации шума от шагов, дыхания и других звуков тела. Полуоткрытая конструкция корпуса при этом способствует естественному восприятию звуков окружающей среды, что важно для бега, езды на велосипеде и других упражнений на открытом воздухе.

Доступно несколько режимов прослушивания, в том числе режим прозрачности, режим защиты от ветра и режим адаптивного шумоподавления. Наушники оснащены новой акустической системой, обеспечивающей, по словам Sennheiser, лучший звук среди спортивных наушников. Также заявлены степень защиты от влаги по стандарту IP55 и ударопрочный корпус.

Momentum Sport поступят в продажу 9 апреля 2024 году по цене $330, что равно примерно 30 тыс. руб. по курсу на момент написания новости.