Все модели Samsung Galaxy S24 получат функцию экономии заряда

В недавней публикации издания WinFuture подтвердились слова авторитетного инсайдера Ice Universe, который ещё в августе 2023 года рассказал, что все три модели линейки Galaxy S24 от Samsung получат дисплеи из низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), что позволит снижать частоту обновления до 1 Гц и экономить заряд батареи, когда на экране появляется статический контент, такой как электронные письма или текстовые сообщения.